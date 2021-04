Rio começa a vacinar hoje pessoas com comorbidades e deficiência

Segunda 26/04/21 - 6h38

“Amanhã (segunda-feira) começamos a vacinar as pessoas com deficiência, pessoas com comorbidades e outras categorias específicas.



A vacinação é feita de forma escalonada por sexo e idade e nossa meta é chegar ao fim de maio com todos dessas categorias acima de 45 anos vacinados”, disse, após participar do início da vacinação no Centro Municipal de Referência da Pessoa com Deficiência do Mato Alto, em Jacarepaguá.



A secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck, disse que os novos postos que estarão abertos estão equipados com acessibilidade e que os técnicos da área de saúde foram treinados para atender a esta nova etapa.



Serão cinco novos postos iniciando as atividades nesta segunda-feira, quatro deles em equipamentos da Secretaria da Pessoa com Deficiência. ( (Agência Brasil)