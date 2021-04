539 pessoas teriam recebido vacina vencida em Minas, divulga jornal

Terça 27/04/21 - 13h25

Há indicações de que vacinas contra a covid 19, vencidas, aforam aplicadas em Minas. O que se sabe até agora, com dados do Ministério da Saúde:

VENCIDA

- 539 pessoas teriam recebido a vacina vencida em 54 municípios de Minas.

DIFERENÇA

- A diferença entre as datas de vencimento e de aplicação chegaria a 25 dias.

DATA

- A vacina deveria ter sido utilizada até 29 de março, mas a data foi ultrapassada.

INDIA

- Seriam os lotes 4120z001 e 4120z005, da AstraZeneca, lotes importados da Índia.

EXPIROU

- A validade seria de seis meses, a partir da fabricação, em outubro do ano passado, e expirou nos dias 29 de março e 14 de abril.

DIVULGADA

A informação foi divulgada pelo jornal O Tempo