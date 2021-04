Terremoto de 4,7 graus balançou Roraima e foi sentido também no Amazonas

Quarta 28/04/21 - 9h41

Um erremoto de 4,7 graus, considerado já de média intensidade, atingiu estados da região Norte do Brasi, na última noite.

AMAZONAS

Foi registrado em Roraima, e sentido também no estado do Amazonas

DIVISA

O epicentro do abalo foi identificado em Roraima, perto da divisa com o estado do Amazonas, às 3h26 da manhã (UTC) (23h26 no horário de Manaus).

PROFUNDIDADADE

O terremoto foi a 10 km de profundidade.