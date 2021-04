Sai o boletim dos casos de coronavírus em M. Claros

Quarta 28/04/21 - 17h35

"O setor de epidemiologia da Prefeitura de Montes Claros informa que mais 182 novos casos foram confirmados nesta quarta-feira (28/04), aumentando para 31.923 o número de casos positivos no município.São 83 homens e 99 mulheres com idades entre 0 a 85 anos. Todos sendo acompanhados pela Vigilância Epidemiológica.Mais 03 óbitos foram registrados, aumentando para 758* o número de óbitos do município.*Nota: Homem de 85 anos, hipertenso e portador de câncer esofágico, sentiu os primeiros sintomas em 02/04/21, estava internado e evoluiu para óbito em 21/04/20 na cidade de Montes Claros - MG. Foi contabilizado como óbito por COVID, porém, após conclusão da investigação epidemiológica e emissão de parecer, esse óbito foi subtraído do total de óbitos de Montes Claros, uma vez que o diagnóstico foi descartado.- Homem de 66 anos, diabético e hipertenso, sentiu os primeiros sintomas em 10/04/21, estava internado e evoluiu para óbito no dia 28/04/21.- Mulher de 86 anos, cardiopata, sentiu os primeiros sintomas em 23/04/21, estava internada e evoluiu para óbito no dia 28/04/21.- Mulher de 60 anos, portadora de obesidade e distrofia muscular, sentiu os primeiros sintomas em 06/03/21, estava internada e evoluiu para óbito no dia 27/04/21."