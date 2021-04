Samu: "Um homem de 27 anos ficou gravemente ferido após ser alvejado por disparos de arma de fogo na noite dessa quarta-feira (...). A vítima apresentava 12 perfurações..."

Quinta 29/04/21 - 6h51



Divulgação do Samu:





Um homem de 27 anos ficou gravemente ferido após ser alvejado por disparos de arma de fogo na noite dessa quarta-feira (28), no bairro Bela Vista, em Mirabela. A vítima apresentava 12 perfurações, sendo atingida no pescoço, tórax, costas, membros inferiores e superiores. O SAMU esteve no local, onde prestou os primeiros socorros, e levou o paciente para o hospital da cidade, onde a equipe permaneceu e deu continuidade ao atendimento. A Unidade de Suporte Avançado do SAMU de Brasília foi acionada para realizar a transferência do paciente. O homem foi intubado e, em seguida, encaminhado para a Santa Casa de Montes Claros.