Manchetes: “País estaciona em patamar alto de mortes e pode sofrer 3ª onda” - “Prova de comorbidade abre brecha para fraude” - “Brasil: 400 mil mortos, vacinas em falta e ex-ministros na CPI”

Sexta 30/04/21 - 8h35

Manchetes dos jornais, nesta sexta-feira:



Folha de São Paulo: “Com presidente negacionista e pouca vacina, Covid mata 400mil”

O Estado de São Paulo: “País estaciona em patamar alto de mortes e pode sofrer 3ª onda”

O Globo: ”400 mil mortes”

Agora (SP): ”Começa hoje o saque em dinheiro do novo auxílio”

Correio Brasiliense: “400 mil mortes”

Correio do Povo: “Estado descarta paralisar vacinação e garante que cumprirá cronograma”

Jornal NH: ”Hospitais têm queda nas licenças de pessoal por Covid-19”

Estado de Minas: “04 vidas interrompida pelo vírus antes dos 40 anos. Elas estão entre os 400.000 brasileiros mortos”

Zero Hora: “RS fecha primeiro trimestre com criação de quase 75 mil vagas de carteira assinada”

Jornal do Commercio: “400 mil vidas perdidas”

Folha de Pernambuco: “Vacina da Pfizer começam a ser aplicadas em Pernambuco”

Correio: “Brasil: 400 mil mortos, vacinas em falta e ex-ministros na CPI”

A Tarde: “STF manda União assegurar remédios do Kit intubação”

Diário de Pernambuco: “400 mil mortos. Uma dor sem fim”

Diário de São Paulo: ”Com atraso prefeitura de São Paulo entrega sexta miniusina de oxigênio”

O Tempo: “Prova de comorbidade abre brecha para fraude”

A Tribuna: “Saque do auxílio emergencial libera hoje para 46 mil”