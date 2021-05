Quase 8h, e a temperatura em M. Claros ainda é de 15 graus. Foi de 13/14, e vai permanecer baixa, de madrugada, até que venha o novo fim de semana

Segunda 03/05/21 - 7h41

Agora, 7h41m, a temperatura ainda é de 15 graus em alguns pontos de M. Claros, mas com sol pleno.

MADRUGADA

Nesta madrugada, a temperatura teve registros de 13/14 graus.

MÁXIMA

A máxima do dia é estimada em 28.

MÍNIMAS

Segundo a meteorologia, M. Claros vai ter temperaturas mínimas de 15 graus nas próximas duas noites, de 16 graus quinta e sexta, de 17 graus sábado e domingo.

MÁXIMAS

Até lá, as temperaturas máximas deverão ficar em torno de 18/29/30, sempre com sol.