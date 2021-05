Um foguete chinês, meio desorientado, está viajando de volta à Terra, e pode cair em área habitada, embora isto seja muito improvável

Quarta 05/05/21 - 14h32

O foguete chinês Long March-5B, usado no lançamento do módulo central da Estação Espacial Chinesa, na última quinta-feira (dia 29), está retornando à Terra em uma descida descontrolada.

PRÓXIMOS

Na queda, embora isto seja improvável, pode até atingir áreas habitadas, nos próximos dias, conforme relatou o SpaceNews.

TONELADAS

Viaja a 7 km/s, com aproximadamente 30 metros de comprimento, 5 metros de diâmetro e pesa 21 toneladas.

QUEIMAR

E não deve se queimar por completo durante a reentrada na atmosfera, como normalmente acontece com outros tipos de lixo espacial menores, justamente por causa das suas medidas.

ONDE

O foguete chinês, pela inclinação orbital, de 41,5 graus, indica passagem um pouco mais ao norte de cidades como Nova York (EUA), Madri (Espanha) e Pequim (China), e ao sul do Chile e de Wellington (Nova Zelândia), segundo a publicação.