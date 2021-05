A rotina da violência, também no Norte de Minas, descrita em 5 linhas:

Quinta 06/05/21 - 6h48



Divulgação do Samu:





"A Unidade de Suporte Avançado do SAMU Macro Norte de Januária atendeu a um homem de 27 anos que chegou até à base descentralizada, na noite dessa quarta-feira (5). O homem alegava ter sido baleado na comunidade de Tejuco, zona rural de Januária, e foi levado até a sede do SAMU no município por terceiros. A equipe médica prestou socorro ao paciente que apresentava perfurações na face e na região cervical. Em seguida, o paciente foi encaminhado, consciente, para o hospital da cidade."