Manchetes: “INSS vai pagar adiantado o 13º dos aposentados” - “Em segundo aumento consecutivo, taxa básica de juro chega a 3,50% ao ano” -“Com Biden, EUA vão apoiar suspenção de patentes de vacinas”

Quinta 06/05/21 - 10h16

Manchetes dos jornais, Dia Nacional da Matemática:Folha de São Paulo: “Ameaçado, Bolsonaro faz bravata ao STF e ataca China”O Estado de São Paulo: “Com Biden, EUA vão apoiar suspenção de patentes de vacinas”O Globo: ”Acuado por CPI, Bolsonaro critica China e ameaça STF”Agora (SP): ”Saiba o valor das 2 parcelas antecipadas do 13º do INSS”Correio do Povo: “Novo lote de Coronavac vai chegar ainda esta semana”Jornal NH: “Impasse pode atrasar as novas regras de distanciamento no RS”Estado de Minas: “Queda de índices e expectativa em BH”Zero Hora: “Em segundo aumento consecutivo, taxa básica de juro chega a 3,50% ao ano”Jornal do Commercio: “Bebês em fila de Uti no Barão de Lucena”A Tarde: “Município vacina 100% dos trabalhadores da educação”Diário de Pernambuco: “Novas Ameaças”Correio Braziliense: “Biden defende quebra de patente de vacinas”Extra: “Veja o calendário de pagamento do 13º dos aposentados do INSS”O Tempo: “Corte no Orçamento acaba com a política habitacional do país”O Dia: “INSS vai pagar adiantado o 13º dos aposentados”