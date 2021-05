P. Militar: "....chegou um indivíduo de estatura mediana, forte, encapuzado, trajando blusa cinza, bermuda jeans e luvas, com as mãos escondidas atrás do corpo, (....) sacou uma arma (revólver possivelmente calibre .38, cano longo, inoxidável) e desferiu o primeiro disparo... "

Quinta 06/05/21 - 10h49



Divulgação da PM:



- A Polícia Militar, nessa quarta-feira (05), por volta das 22h50min, recebeu informações que na rua Principal, Tejuco, teriam duas vítimas de disparo de arma de fogo. A equipe policial compareceu no local e os moradores informaram que as vítimas foram socorridas por parentes e encaminhadas para o hospital de Januária. Segundo testemunhas, as vítimas estavam conversando no interior do bar Clayton, quando chegou um indivíduo de estatura mediana, forte, encapuzado, trajando blusa cinza, bermuda jeans e luvas, com as mãos escondidas atrás do corpo, e ao chegar próximo à banca de sinuca (aproximadamente três metros de distância da vítima) sacou uma arma (revólver possivelmente calibre .38, cano longo, inoxidável) e desferiu o primeiro disparo contra a vítima, homem de 26 anos, mas o tiro atingiu acidentalmente outra vítima, homem de 36 anos, que estava à retaguarda do alvo do autor. Temendo pela sua vida, a vítima de 26 anos saiu às pressas, mas foi atingido no rosto, ca indo ao solo, sem qualquer chance de defesa. Após esse fato o autor desconhecido evadiu a pé. As testemunhas relataram que a motivação pode ter sido desejo de vingança, pois em data pretérita a vítima de 26 anos teria esfaqueado duas pessoas, moradores das comunidades de Lapa do Tejuco I e II, e que a vítima tem inimigos por toda a comunidade devido às diversas ocorrências em que já se envolveu. A equipe policial compareceu no HPS de Januária, e em contato com a vítima, ela relatou que não sabia a motivação e nem quem poderia ser o autor. Conforme relatório médico, a vítima de 26 anos sofreu três perfurações, sendo duas na face e uma na nuca. A vítima de 36 anos sofreu uma lesão no braço esquerdo. A Polícia Militar busca por mais informações que possam levar a prisão do autor do homicídio tentado. Essas informações poderão ser repassadas através do 190 ou disque denúncia 181 com sigilo absoluto.