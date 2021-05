Espigão de Cima, M. Claros: "...no momento em que havia fechado o seu estabelecimento comercial, um indivíduo com uma blusa amarrada no rosto, arrombou a porta de sua residência e, simulando estar armado..."

Quinta 06/05/21 - 11h03

Divulgação da PM:





POLÍCIA MILITAR PRENDE SUSPEITO DE CRIME DE ROUBO EM ZONA RURAL DE MONTES CLAROS E RECUPERA OS BENS ROUBADOS MONTES CLAROS



- A Polícia Militar, nessa quarta-feira (05), por volta das 23h25min, recebeu informações que teria ocorrido um roubo no Povoado de Espigão de Cima, zona rural de Montes Claros. Segundo informações, o autor utilizando de violência teria subtraído uma televisão Philips de 32 polegadas e um valor em dinheiro. Diante disso, as equipes do turno deslocaram para o Povoado e fizeram contato com a vítima, homem de 63 anos, e ele relatou que no momento que havia fechado o seu estabelecimento comercial, um indivíduo com uma blusa amarrada no rosto, arrombou a porta de sua residência e simulando estar armado e utilizando de violência física, desferiu socos e chutes entrando em luta corporal com a vítima, causando lesões mútuas. Em ato continuo o autor arremessou a vítima sobre a cama e prosseguindo com as agressões e exigindo as chaves do carro da vítima, não conseguindo obter a chave do veículo, o autor pegou uma televisão que estava na residência da vítima e a quantia de R$15,45 reais e evadiu em uma bicicleta. Após levantamentos, os policiais deslocaram no endereço do suspeito e localizaram a bicicleta utilizada para a fuga e no quarto da residência foram localizadas a televisão e a quantia em dinheiro. O autor, homem de 31 anos, confessou a autoria do crime.