Rio teve tiroteio nesta quinta-feira, com 25 mortos, inclusive 1 membro da Polícia Civil, durante operação na Favela do Jacarezinho

Quinta 06/05/21 - 17h01

25 pessoas morreram (entre elas um policial) numa operação da Polícia Civil na Favela do Jacarezinho, Zona Norte do Rio, hoje.

POLICIAL

O policial, de 45 anos, era da Delegacia de Combate às Drogas e chegou a ser levado a hospital

PRESAS

Até a tarde, dez pessoas haviam sido presas.

CONFRONTO

O confronto foi prolongado, por mais de 8 horas. As autoridades ainda nao forneceram os dados oficiais do confronto com traficantes.