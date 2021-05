Mais um caminhão tombou na BR-251, e novamente na região de Francisco Sá

Sexta 07/05/21 - 6h57



Divulgação do Samui:





Pessoas ficaram feridas depois que o caminhão em que eles estavam tombou na BR-251, em Francisco Sá, na madrugada desta sexta-feira (07). O motorista do veículo de 41 anos queixava-se de dores na região do tórax, uma mulher de 30 anos sentia dores na região lombar e apresentava escoriações pelo corpo. Já duas crianças, sexo masculino, de 3 e de 1 ano e oito meses não apresentavam lesões aparentes. O SAMU esteve no local, onde prestou os primeiros socorros as vítimas e, em seguida, as encaminhou para o hospital de Francisco Sá.