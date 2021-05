Pessoas com comorbidades começaram a ser vacinadas em M. Claros neste sábado

Sexta 07/05/21 - 11h04

Divulgação da Prefeitura:Pessoas com comorbidades começam a ser vacinadas neste sábadoA Prefeitura de Montes Claros dá início, neste sábado, 8, à vacinação contra a COVID-19 para pessoas com comorbidades, consideradas fatores de risco da doença.Poderão se vacinar, nesta nova etapa da imunização:- Pessoas com síndrome de Down, maiores de 18 anos;- Gestantes e puérperas com idade superior a 18 anos, com comorbidades (Necessário laudo médico);- Hipertensão Arterial Resistente (HAR) (PA acima das metas recomendadas, e uso de três ou mais antihipertensivos); Hipertensão arterial estágio 3; Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade (PAS ≥180 e/ou PAD ≥110 / PAS entre 140 e 179 e/ou PAD entre 90 e 109 com lesão em órgão alvo ou comorbidade); para maiores de 55 anos (Necessário relatório médico);- Obesidade mórbida, com IMC maior ou igual a 40, para maiores de 55 anos (Necessário laudo médico);- Diabéticos, maiores de 55 anos (Necessário relatório médico);- Deficientes físicos permanentes cadastrados no BPC, maiores de 55 anos (Necessário comprovação de BPC e laudo médico).No sábado, a vacinação estará disponível nos seguintes locais:- Drive-thru do Montes Claros Shopping, das 8 às 20 horas;- Sala de vacinação do Montes Claros Shopping, das 9 às 21 horas;- Sala de vacinação do Shopping Ibituruna, das 9 às 21 horas;- Walk-thru do Ginásio Darcy Ribeiro, na Praça de Esportes, das 8 às 13 horas;- Unidades de Saúde do Major Prates, Santos Reis, Independência, Esplanada, Cidade Industrial e Planalto, das 7 às 17 horas.No domingo, a vacinação será apenas no drive-thru e nas salas dos shoppings.A partir de segunda-feira, as vacinas serão aplicadas nas 29 salas de vacinação do Município (lista em anexo), no drive-thru e no walk-thru.Confira, em anexo, a Nota Informativa da Secretaria Municipal de Saúde.