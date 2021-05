Rio acelera a vacinação contra o coronavírus : hoje, poderão buscar a vacina todos com mais de 50 anos. Pessoas com comorbidades - de qualquer idade - já são chamadas

Sábado 08/05/21 - 6h27

Covid-19: prefeitura do Rio adianta calendário para 1ª dose da vacina

Foram incluídas duas faixas etárias por dia de vacinação



A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro anunciou um adiantamento no calendário de vacinação contra covid-19, incluindo duas faixas etárias dos grupos prioritários por dia de vacinação, uma no período da manhã e outra no período da tarde. Anteriormente, somente uma idade era contemplada por dia.



Para pessoas com síndrome de Down ou doença renal crônica (pacientes dependentes de diálise), o município decidiu retirar a ordem de idade e permitir que qualquer um com mais de 18 anos busque os postos de vacinação. O mesmo havia sido decidido para gestantes e puérperas com comorbidades.



Podem se vacinar no município do Rio de Janeiro pessoas com as comorbidades definidas pelo Programa Nacional de Imunizações, deficiências permanentes, trabalhadores da saúde, educação, limpeza urbana, motoristas de ônibus, cobradores de ônibus, condutores de transporte escolar, policiais civis, policiais militares, bombeiros e agentes penitenciários. (Agência Brasil)



A vacinação desses grupos, porém, está ocorrendo por ordem de idade. Amanhã (6), poderão buscar os postos de vacinação no período da manhã pessoas desses grupos que tenham 53 anos. À tarde, será a vez de quem tem 52 anos.



Ontem, foram vacinadas pessoas com 51 anos durante a manhã, e com 50 anos à tarde. No sábado, todos com mais de 50 anos e pertencentes aos grupos prioritários poderão se vacinar.