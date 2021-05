Anvisa suspende vacina AstraZeneca para grávidas

Terça 11/05/21 - 6h45

Sobre a suspensão temporária da vacina AstraZeneca:

- A AstraZeneca foi suspensa para grávidas

- A Anvisa recomendou, ontem, a suspensão do uso da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca/Fiocruz em gestantes.

- A orientação é "resultado do monitoramento de eventos adversos feito de forma constante sobre as vacinas Covid em uso no país".

- A recomendação é de que a indicação da bula da vacina AstraZeneca seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização.