Prefeitura de M. Claros manda voltar ao trabalho presencial servidor que tomou a segunda dose da vacina contra a covid-19. Leia a portaria

Quinta 13/05/21 - 6h35

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS – MG

Procuradoria-Geral

PORTARIA/SMS Nº 16, DE 12 DE MAIO DE

2021.

DISPÕE SOBRE A RETORNO AO TRABALHO

PRESENCIAL PELOS SERVIDORES EM REGIME

DE TRABALHO REMOTO QUE TENHAM

RECEBIDO A 2ª DOSE DE IMUNIZANTE CONTRA

A COVID-19, NO ÂMBITO DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE.

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas

atribuições legais e regulamentares, nos termos

do artigo 99, inciso II, alínea “e” cumulado com o

parágrafo único do mesmo artigo da Lei Orgânica

Municipal e do Decreto de Delegação de Poderes

de nº. 3.470/17 e,

CONSIDERANDO, a edição dos Decretos

Municipais 4.001/20 e 4.184/21, que possibilitaram

ao titular de cada Secretaria Municipal determinar,

sempre que possível, a realização de trabalho em

regime de plantão, rodízio ou flexibilização da

jornada, bem como promover a utilização de

teletrabalho, de forma a reduzir a circulação de

pessoas sem que haja prejuízo para os

expedientes e rotinas administrativas;

CONSIDERANDO, a melhora dos indicadores

epidemiológicos do Município no controle

da pandemia Covid-19;

CONSIDERANDO, a existência de servidores que

na condição de profissionais da saúde da linha de

frente já receberam a 2ª dose de imunizante contra

a Covid-19;

CONSIDERANDO, a necessidade de manter a

continuidade da prestação dos serviços da

Secretaria Municipal de Saúde de modo a causar

o mínimo impacto aos cidadãos e servidores

públicos;

RESOLVE:

Art. 1º – Fica determinado o retorno às atividades

presenciais regulares pelos servidores lotados na

Secretaria Municipal de Saúde que estejam nos

regimes de teletrabalho, remanejamento ou rodízio

previstos na Portaria/SMS nº 07, de 03 de abril de

2020 e que já tenham recebido a segunda dose de

imunizante contra a Covid-19.

§1º. O retorno ao trabalho presencial deverá ocorrer

de acordo com a data de administração da segunda

dose da vacina a cada servidor, conforme

períodos especificados a seguir:

I – no caso da vacina COVISHIELD (Oxford/

AstraZeneca), duas semanas após a aplicação

da segunda dose;

II – no caso da vacina CORONAVAC (Sinovac),

três semanas após a aplicação da segunda dose

da vacina.

§2º. Os servidores que não estejam aptos ao

retorno das suas atividades presenciais regulares

deverão apresentar requerimento mediante

atestado médico, pleiteando a permanência em

regime remoto de trabalho, através do sistema

próprio da Coordenadoria de Segurança do Trabalho

e Assistência à Saúde, no Portal Eletrônico do

município: https://seplag.montesclaros.mg.gov.br/

formulario-para-recebimento-de-atestados-on-line.

§3º. O médico do trabalho, da Secretaria Municipal

de Planejamento e Gestão, será o responsável

por avaliar o requerimento e, mediante perícia

médica, deferir ou não a oposição do servidor ao

retorno das atividades presenciais.

§4º. Até que o requerimento seja avaliado pelo

médico do trabalho, o servidor que se opor ao

retorno deverá permanecer nas condições de

trabalho remoto, mediante comunicação à chefia

imediata.

Art. 3º – O não atendimento à determinação de

retorno das atividades presenciais, bem como

todas e quaisquer ações ou omissões que violem

o disposto na presente Portaria, sujeitam o autor

às sanções administrativas previstas na legislação

municipal em vigor.

Art. 4º – Os Diretores, Gerentes, Coordenadores

e chefias imediatas da Secretaria deverão atentar

para o cumprimento e dar ampla publicidade do

teor desta Portaria em seus respectivos setores.

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor na data da

sua publicação, revogando as disposições em

contrário.

Município de Montes Claros, 12 de maio de

2021.

DULCE PIMENTA GONÇALVES

Secretária Municipal de Saúde