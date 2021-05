Belo Horizonte já vacina pessoas de 49 a 42 anos, com comorbidades

Quinta 13/05/21 - 8h03

Belo Horizonte ampliou a vacinação de pessoas com comorbidades. Hoje, dia 13, serão vacinadas pessoas com doenças preexistentes com idade entre 49 e 48 anos completos até 31 de maio.

AMANHÃ

Na sexta-feira ( dia 14), será a vez dos que têm entre 47 a 42 anos completos até 31 de maio.

CADASTRO

Terão direito à vacinação quem preencheu o cadastro no portal da Prefeitura até 3 de maio, às 23h59.

ONDE

A imunização ocorre em postos fixos e extras, das 7h30 às 16h, e em pontos de drive-thru, das 8h às 16h.