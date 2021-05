Rapaz que matou crianças em Saudades não tem problemas psicológicos e pedalou até a creche, na manhã do ataque, tudo premeditado, conclui a polícia

Sexta 14/05/21 - 15h32

Liberadas algumas informações sobre o homem que atacou a creche em Santa Catarina e matou 5 pessoas, das quais 3 crianças.

ÚNICO

O único sobrevivente ao ataque é um menino de 1 ano e 8 meses, que se recuperou.

ATÉ AQUI

O que a polícia sabe, até agora:

- A investigação foi concluída e as informações divulgadas pelo delegado responsável, Jerônimo Ferreira, hoje

SOZINHO

- O homem, de 18 anos, agiu sozinho. Ele planejou o ataque por meses e tentou comprar arma de fogo, mas não conseguiu.

PREVENTIVA

- O assassino confesso está preso preventivamente por homicídio quíntuplo triplamente qualificado e uma tentativa de homicídio triplamente qualificado.

NORMAL

- O delegado nega que ele tenha problema psicológico capaz de impedir a punição criminal, e diz:

- É uma pessoa normal, com absoluta consciência do que iria fazer. Tinha determinação, sabia exatamente o que queria e agiu sozinho, de forma premeditada. Não há qualquer indício de que alguém tenha o auxiliado, mas ele tem sim que ser responsabilizado pelos crimes graves e cruéis que cometeu.

NEGADO

- A defesa pediu exame para avaliar a sanidade mental do autor, mas o pedido foi negado.

PEDALOU

- Na manhã de 4 de maio, ele foi trabalhar normalmente na empresa de produção têxtil, saiu no intervalo, às 9h, foi em casa e pedalou até a creche, onde pretendia matar o máximo de pessoas.

PARECIDO

- Ele mantinha contato com material e ideias violentas, além de pessoas que pensavam parecido.

RESOLVEU

- Ele passou a alimentar um ódio generalizado nos últimos meses e resolveu descarregar em alguém.

COLEGAS

- Primeiro, pensou em atacar pessoas do seu convívio, colegas.

ARMA

- Tentou comprar uma arma de fogo de várias formas e não conseguiu.

CRECHE

-Aí achou que não daria conta de enfrentar essas pessoas com uma faca e decidiu atacar a creche.

FRÁGEIS

- Foi um ato ainda mais covarde. Eram pessoas que não tinham nada a ver com ele, mas mais frágeis, interpreta o delegado.

ISOLADO

Sempre foi um homem isolado, com dificuldade de se relacionar.: “Em um nível muito acima do normal. Por exemplo, a família se reunia para jantar e ele ia comer no quarto".