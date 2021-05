Às 22h08m de ontem e aos 87 anos, morreu Eva Wilma, a Petra de "O Tempo Não Para"

Domingo 16/05/21 - 7h25

Aos 87 anos, a atriz Eva Wilma morreu em decorrência de um câncer no ovário.

UTI

A morte ocorreu na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde estava internada desde 15 de abril, inicialmente para tratamento de problemas cardíacos e renais.

COMUNICADO

"Comunicamos que a atriz Eva Wilma acaba de falecer às 22h08 no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, em função de um câncer de ovário disseminado, levando a insuficiência respiratória", diz o comunicado oficial.

PETRA

A novela mais recente que a atriz trabalhou foi “O Tempo Não Para”, de 2019, em que interpretou a personagem Petra.

NOVELAS

Eva participou ao menos de 63 projetos entre novelas, minisséries e especiais.

PRÊMIOS

No teatro, estrelou 62 peças e no cinema, foram 30 títulos estreados. Ao longo dos 66 anos de carreira, a atriz recebeu 93 prêmios.