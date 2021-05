732.150 doses de vacinas chegaram a Minas quinta-feira, mas as de M. Claros só virão segunda

Domingo 16/05/21 - 7h36

Minas distribui 19ª remessa de vacinas contra covid-19



Imunizantes vão completar a aplicação da segunda dose na maior operação de vacinação da história de Minas Gerais



O Governo de Minas começou, na sexta-feira (14/5), o envio de mais um lote de vacinas contra a covid-19 para as 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs) do Estado. A segunda parte da mesma remessa será entregue na segunda-feira (17/5). As 732.150 doses das vacinas contra a covid-19 serão retiradas nas URSs pelos municípios, responsáveis pela execução da maior operação de vacinação da história de Minas Gerais.



Voos comerciais da Azul, caminhão refrigerado e veículos das URSs são utilizados para operacionalizar a distribuição das vacinas.



Esta remessa é referente à 19ª entrega do Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), feita na quinta (13/5) e na sexta-feira (14/5). Chegaram a Belo Horizonte 422.750 doses da AstraZeneca e 207.800 doses da CoronaVac, no dia 13/5, e mais 101.600 doses da CoronaVac, no dia 14/5.



Na sexta-feira (14/5) nove URSs receberam os quantitativos de vacinas de acordo com as estimativas populacionais, feitas pelo Ministério da Saúde (MS) dos grupos prioritários de cada município: Barbacena, Belo Horizonte, Diamantina, Divinópolis, Itabira, Juiz de Fora, Ponte Nova, São João del Rei e Sete Lagoas.



Na segunda-feira (17/5) vão receber as doses as regionais de Alfenas, Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Ituiutaba, Januária, Leopoldina, Manhuaçu, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Pedra Azul, Pirapora, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Ubá, Uberaba, Uberlândia, Unaí e Varginha.



De acordo com as diretrizes do PNI, os imunizantes desta fase serão utilizados da seguinte maneira:



CoronaVac dose 2: ajuste de esquema ou continuidade do Plano de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19;



AstraZeneca dose 1: 2% de pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente, cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC);



AstraZeneca dose 2: 40% de povos e comunidades quilombolas – referente a pautas do Ministério da Saúde e acerto pendentes,



100% de povos e comunidades ribeirinhas – referente a pautas do Ministério da Saúde e acerto pendentes;



22% de pessoas com 65 a 69 anos de idade; sendo uma parte que completa os esquemas iniciados na pauta 13 (falta ainda o restante desse grupo, que era de 47,04%).



Clique aqui para acessar a tabela com o detalhamento da distribuição (Arquivo em formato .XLS).





URSs que receberão as vacinas em seus aeroportos por voos comerciais da Azul Linhas Aéreas em 17/5:



SRS Uberaba



SRS Uberlândia







Locais que recebem as vacinas pelo caminhão refrigerado da Central Estadual de Rede de Frio em 17/5:



SRS Montes Claros







Locais que retirarão vacinas na Rede de Frio da SRS Montes Claros em 17/5:



GRS Pirapora



GRS Januária







Locais que retiraram ou vão retirar as vacinas na Central Estadual de Rede de Frio:



SRS Alfenas: 17/5



SRS Barbacena: 14/5



SRS Belo Horizonte: 14/5



SRS Coronel Fabriciano: 17/5



SRS Diamantina: 14/5



SRS Divinópolis: 14/5



GRS Itabira: 14/5



SRS Juiz de Fora: 14/5



SRS Manhuaçu: 17/5



SRS Patos de Minas: 17/5



SRS Ponte Nova: 14/5



GRS São João del Rei: 14/5



SRS Sete Lagoas: 14/5



SRS Teófilo Otoni: 17/5



GRS Ubá: 17/5



SRS Varginha: 17/5



SRS Governador Valadares irá retirar as vacinas na Rede de Frio da URS Coronel Fabriciano em 17/5



SRS Leopoldina irá retirar as vacinas na Rede de Frio da URS Ubá em 17/5



SRS Passos irá retirar as vacinas na Rede de Frio da URS Alfenas em 17/5



GRS Pedra Azul irá retirar as vacinas na Rede de Frio da URS Teófilo Otoni em 17/5



URS Pouso Alegre irá retirar as vacinas na Rede de Frio da URS Varginha em 17/5



URS Unaí irá retirar as vacinas na Rede de Frio da URS Patos de Minas em 17/5

(...)