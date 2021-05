Polícia Militar: "...por volta das 20h15min, durante rastreamento em decorrência de roubo que ocorreu no bairro Santa Rita, deparou com ..."

Segunda 17/05/21 - 11h09



Divulgação da PM:





MONTES CLAROS - A Polícia Militar, nesse domingo-feira (16), por volta das 20h15min, durante rastreamento em decorrência de roubo que ocorreu no bairro Santa Rita, deparou com dois suspeitos em uma motocicleta com as mesmas características da que havia sido usada no roubo. Após breve perseguição, os suspeitos foram abordados e identificados, homem de 23 anos e um adolescente de 15 anos. Após buscas, foram encontrados dentro de uma bolsa 01 celular Motorola, 01 barra grande de substância semelhante a maconha, 03 tabletes menores da mesma droga. Nas residências dos envolvidos, foram encontradas 03 pedras de substância semelhante a cocaína e R$22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) em dinheiro. A vítima do roubo não reconheceu os suspeitos como autores do crime. O autor preso e o menor apreendido em flagrante de ato infracional foram conduzidos a DP com o material apreendido.