Lei que prioriza atendimento de gestantes já foi assinada e será publicada hoje

Quinta 20/05/21 - 6h13

Lei que flexibiliza atendimento médico para gestantes é sancionada



Medida prorroga validade de prescrições e pedidos de exame





O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira (19) o projeto de lei que estende o prazo de validade de prescrições médicas e pedidos de exames para mulheres grávidas e puérperas. O puerpério é o período que começa no parto e termina quando o organismo da mulher volta às condições normais, o que dura entre 45 e 60 dias.



De acordo com o projeto, os documentos, a critério do médico, podem se manter válidos durante todo o período da gravidez ou do puerpério em que foram emitidos, podendo ser usados formulários por meio eletrônico.



O projeto foi aprovado no Congresso Nacional no dia 27 de abril e será publicado na edição de hoje (20) do Diário Oficial da União.



A medida ainda estabelece que o sistema de saúde deverá facilitar o acesso de grávidas e puérperas a cuidados intensivos e à internação em unidades de terapia intensiva (UTIs), durante a emergência de saúde pública decorrente da pandemia de covid-19, conforme recomendação da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e do próprio Ministério da Saúde. (Agência Brasil)