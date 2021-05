Em maio, Minas decreta emergência em 127 municípios - a maioria no Norte de Minas, Mucuri e Jequitinhonha - "em razão da seca"

Quinta 20/05/21 - 21h11

Divulgação do governo de Minas:







Nesta quinta-feira (20/5), o @governomg decretou situação de emergência em 127 municípios mineiros em razão da seca.



O decreto é de suma importância neste período, pois é a partir dessa decretação, que os municípios conseguem assistência tanto do Governo Estadual quanto do Governo Federal.



O Governo de Minas, por meio do Gabinete Militar do Governador/Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, tem realizado visitas às Coordenadorias Estaduais de Defesa Civil (Compdecs) do Norte de Minas para dar orientações sobre a atuação das mesmas e também sobre os documentos necessários neste período.



Essa mobilização do órgão estadual em viagens às regiões afetadas tem como objetivo promover a gestão dos riscos de desastres e para a resposta e reconstrução quando afetados.



Vale lembrar, que os municípios localizados, em sua maior parte, nas regiões Norte e vales do Mucuri e Jequitinhonha, são os mais atingidos pelos efeitos da seca em Minas Gerais.