Você tem 1 semana para entregar a declaração do Imposto de Renda. Veja o que fazer para não pagar multa, que pode chegar a 20% do imposto devido

Segunda 24/05/21 - 6h16

O prazo para entregar o Imposto de Renda termina em 1 semana. Veja a recomendação dos especialistas:



-Terminará na próxima segunda-feira, dia 31 de maio.



- Os especialistas recomendam cumprir o prazo estipulado e fazer as correções depois.



- Quem não entregar a declaração dentro do prazo está sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74, e que pode chegar a 20% do imposto devido.



- Quem entregar a declaração incompleta pode, depois, fazer as alterações necessárias.



- Basta reenviar os dados corretos, escolhendo a opção de "Declaração Retificadora" na ficha de Identificação do Contribuinte.



- Depois do final do prazo de entrega, o contribuinte não pode mais alterar o modelo de declaração – simples ou completa.



- A declaração no modelo completo é a mais indicada para quem tem muitas deduções a incluir, como dependentes e gastos com saúde.



- A simples é mais vantajosa para os contribuintes que não têm as deduções.



A Receita Federal espera receber cerca de 32 milhões de declarações neste ano.