2,4 milhões de nascidos em agosto recebem hoje a segunda parcela do auxílio emergencial

Terça 25/05/21 - 6h23

Sobre a segunda parcela do auxílio que será paga hoje a 2,4 mi de nascidos em agosto:



- Os beneficiários receberão o valor em conta digital, que pode ser movimentada por aplicativo.

- O saque só será liberado em 11 de junho

- Ao todo, serão creditados R$ 506,33 milhões para os inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) e no site ou aplicativo da Caixa.

- O saque para esse grupo será liberado a partir de 11 de junho.

- Os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais.