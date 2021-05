Terça 25/05/21 - 10h43

Aulas na rede municipal retornaram em Montes Claros



A Prefeitura de Montes Claros, através do decreto 4216, de 20 de maio (https://admin.montesclaros.mg.gov.br/upload/diario-oficial/files/edicoes/2021/mai-21/DiarioOficialEletronico21-05-21.pdf), implementou o cronograma do retorno às aulas presenciais na rede pública municipal da cidade.



De acordo com o decreto, as aulas presenciais do nível Infantil retornaram já na segunda-feira, 24 de maio; as do nível Fundamental I (1º ao 5º ano) serão retomadas no dia 31 de maio; já as do nível Fundamental II (6º ao 9º ano) serão iniciadas no dia 7 de junho, juntamente com as aulas da EJA (Educação de Jovens e Adultos).



É importante destacar que cada educandário está organizando escalas de presença dos alunos, já que não poderão comparecer todos ao mesmo tempo, pois isso tornaria inviável o distanciamento necessário entre os estudantes para evitar a propagação do coronavírus.



Também é importante lembrar que a presença é opcional, e que os pais que não se sentirem seguros podem optar por manter as crianças e adolescentes no sistema atual de ensino, que está sendo feito de maneira remota.



Vale recordar, ainda, que os professores estão incluídos na próxima etapa da vacinação contra a COVID-19 em Montes Claros, e que logo estarão imunizados, de forma a diminuir ainda mais as chances de transmissão do vírus.