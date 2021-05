Noite de ontem, Jardim S. Luís: "No local o incêndio que teve início no transformador, acabou de espalhando para a fiação não energizada do poste"

Quarta 26/05/21 - 6h33

Divulgação do Corpo de Bombeiros:



Montes Claros - Na noite desta terça-feira (17), bombeiros do 7º Batalhão de Montes Claros deslocaram para atendimento de ocorrência de incêndio em transformador na via pública no Bairro Jardim São Luís. No local o incêndio que teve início no transformador, acabou de espalhando para a fiação não energizada do poste. Diante da situação,os militares realizaram o isolamento da área e o controle das chamas. A CEMIG foi acionada para providências decorrentes. Um morador, idoso, que necessitava sair de sua residência, precisou do auxílio dos bombeiros mediante a grande quantidade de fios espalhados pela calçada.