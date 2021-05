Manchetes: “Vacina chega a servidores do ensino infantil em BH” - “ “Bahia tem 14 hospitais com 100% de ocupação”” - “Bombeiros e Polícia Civil vão abrir vagas com salário de até 10mil”

Quarta 26/05/21 - 9h04

Manchetes dos jornais, nesta quarta-feira:



Folha de São Paulo: “Secretária contradiz Pazuello sobre tratamento e Amazonas”

O Estado de São Paulo: “Com UTIs mais cheias, País vê recrudescimento da pandemia”

O Globo: ”PF vê ‘fortes indícios’ de crimes de Salles”

Agora (SP): ”87,2 mil receberão atrasados do INSS até a semana que vem”

Correio do Povo: “Empresas terão incentivo para se instalar no Estado”

Jornal NH: “Sem padrão, ensino híbrido vai de tema em papel a aula transmitida ao vivo em Novo Hamburgo”

Estado de Minas: “Vacina chega a servidores do ensino infantil em BH”

Zero Hora: “Reforma administrativa vence primeiro teste da Câmara e segue para o novo round”

A Tarde: “Bahia tem 14 hospitais com 100% de ocupação”

Correio Braziliense: “Lote com 88,5 mil vacinas é o maior destinado ao DF”

O Tempo: “Chegou a vez dos profissionais da educação infantil”

Jornal do Commercio: “Dificuldades para testes depois de alta da procura”

Correio: “Das 25 maiores cidades baianas, 15 estão com vacinação suspensas”

Extra: “Câmara autoriza o fim da estabilidade de servidor”

A Tribuna: “Bombeiros e Polícia Civil vão abrir vagas com salário de até 10mil”