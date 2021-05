Riacho dos Santos, no Campo Azul: ciclista bate contra moto, e morre

Segunda 31/05/21 - 6h59

Divulgação do Samu:





Ciclista morre em acidente em Campo Azul



Um ciclista de 46 anos morreu depois de colidir com uma motocicleta na comunidade Riacho dos Santos, em Campo Azul, na noite desse domingo (30).



A equipe da Unidade de Suporte Avançado do SAMU de Brasília de Minas identificou que o homem teve traumatismo cranioencefálico grave.



A vítima não resistiu aos ferimentos e foi à óbito. Quando os socorristas chegaram na cena o motociclista não estava mais no local do acidente.