M. Claros: "...02 indivíduos, repentinamente pularam em frente ao seu veículo, e um deles teria sacado uma arma de fogo, possivelmente um revólver, e anunciou o assalto, subtraindo um capacete de cor rosa e a motocicleta..."

Segunda 31/05/21 - 12h59

Divulgação da PM:





MONTES CLAROS - A Polícia Militar, nesse domingo (30), por volta das 22h40min, durante patrulhamento, deparou com uma vítima de roubo na av Independência, bairro Independência.



A vítima relatou a equipe policial que 02 indivíduos, repentinamente pularam em frente ao seu veículo, e um deles teria sacado uma arma de fogo, possivelmente um revólver e anunciou o assalto, subtraindo um capacete de cor rosa e a motocicleta HONDA/CG 150 TITAN KS de cor azul, e logo após evadiram do local.



Informou ainda que reconheceu um dos autores como sendo indivíduo de alcunha "Ceguinho", morador da região, pois constantemente o via naquele local.



Com base nas informações, as equipes policiais iniciaram as diligências, e abordaram os suspeitos na rua Suíça.



A vítima reconheceu um dos abordados, e não pode afirmar com certeza a participação do outro abordado. Os abordados, homens de 16 e 17 anos, foram apreendidos e entregues na DP. A motocicleta foi localizada na Rua Suécia, bairro Independência.