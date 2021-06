Manchetes: “PIB trimestral surpreende e previsão para ano chega a 5,5%” - ”PIB cresce mais que esperado, mas desemprego ainda resiste” - “PIB brasileiro cresce 1,2% no trimestre e volta a patamar anterior à pandemia”

Quarta 02/06/21 - 9h48

Manchetes dos jornais, nesta quarta-feira, Dia Internacional da Prostituta:



Folha de São Paulo: “PIB sobe e volta ao pré-Covid, mas ganho não chega a pobres”

O Estado de São Paulo: “PIB trimestral surpreende e previsão para ano chega a 5,5%”

O Globo: ”PIB cresce mais que esperado, mas desemprego ainda resiste”

Agora (SP): ”Novos prazos do INSS vão começar a valer no dia 10”

Correio do Povo: “Privatização da Corsan pode ser realizada sem plebiscito”

Jornal NH: “Enquanto a CoronaVac não chega, o jeito é fazer logo a vacina contra gripe”

Estado de Minas: “Feriadão vira desafio para cidades turísticas”

Zero Hora: “PIB brasileiro cresce 1,2% no trimestre e volta a patamar anterior à pandemia”

A Tarde: “Secretário projeta piora na pandemia após festas juninas”

Correio Braziliense: “Planalto confirma Copa América. STF cobra explicações”

O Tempo: “Fábricas de carros param produção por falta de peças”

Jornal do Commercio: “Crise derruba comandante da PM”

Correio: “Junho é o mês perigoso para aumento da covid-19”

O Dia: “Veja como se preparar para o concurso da Polícia Civil”

A tribuna: “Condomínios têm nova onda de brigas por causa de barulho”

Extra: “Pais solteiros passam a ter direito a auxílio emergencial”