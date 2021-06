Depois de negar, Anvisa pode autorizar, hoje, as vacinas da Índia e da Rússia

Sexta 04/06/21 - 6h41

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai decidir hoje sobre a importação e distribuição das vacinas Covaxin, da Índia, e Sputinik V, da Rússia.

NEGADA

As vacinas tiveram a importação negada pela agência, que alegou falta de informações que garantam sua segurança.

USO

Com novos documentos enviados pelos laboratórios, a Anvisa pode aprovar a compra, mas com restrições de uso.