Saque em dinheiro do auxílio emergencial será liberado hoje para 2,3 milhões de nascidos em abril

Sexta 04/06/21 - 6h46

A Caixa Econômica Federal libera hoje o saque em dinheiro do auxílio emergencial para 2,35 milhões de beneficiários nascidos em abril.



Ao todo, foram creditados R$ 488,2 milhões para esse público em 20 de maio.



Até aqui, só foi possível movimentar o dinheiro pelo Caixa Tem, aplicativo no qual os beneficiários conseguem pagar boletos, comprar pela internet e pelas maquininhas de estabelecimentos comerciais.



Ha a opção de usar o dinheiro usando o Pix, sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central.



A exceção às transações ocorre nos casos de transferência para conta do mesmo titular.



O calendário é dividido em quatro ciclos, de créditos e de saques.



Os créditos da segunda parcela terminaram neste domingo (30) para os trabalhadores do público geral (meios digitais e Cadastro Único) que fazem aniversário em dezembro.