M. Claros: "Durante buscas na residência foram localizados no quarto do abordado mais 30 comprimidos de substância semelhante a êxtase, 01 faca com resquícios de substâncias análogas a maconha e 01 balança de precisão"

Segunda 07/06/21 - 9h19

Divulgação da PM:



MONTES CLAROS - A Polícia Militar, nesse domingo (06), por volta das 02h25min, durante patrulhamento na rua J, bairro Ciro dos Anjos, visualizou o condutor do veículo VW Gol, e ele, ao perceber a presença da equipe policial, se assustou e efetuou uma manobra de marcha ré.



Diante disso, os militares abordaram o veículo com 02 ocupantes, e durante busca pessoal foi localizado com o passageiro, homem de 20 anos, R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais) em dinheiro que ele não soube explicar a origem.



Com o condutor, homem de 22 anos, não foi encontrado.



Durante busca veicular foi localizado no porta-luvas R$ 1.248,00 (um mil, duzentos e quarenta e oito reais), em dinheiro além de 55 comprimidos de substância semelhante a êxtase.



O condutor assumiu ser o proprietário do dinheiro e dos entorpecentes e inf ormou o endereço de sua residência, onde de maneira cooperativa e com autorização expressa o abordado acompanhou a equipe policial.



Durante buscas na residência foram localizados no quarto do abordado mais 30 comprimidos de substância semelhante a êxtase, 01 faca com resquícios de substâncias análogas a maconha e 01 balança de precisão.



Na residência do passageiro foram localizados 01 tablete e 01 bucha de substância semelhante a maconha. Os autores foram presos e entregues na DP com o material apreendido.