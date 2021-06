Autorizado o envio de tropas da Força Nacional para o Amazonas, depois de ataques criminosos

Terça 08/06/21 - 6h15

Ministro autoriza envio da Força Nacional para o Amazonas

Estado sofreu ataques criminosos nesse fim de semana





O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, confirmou em uma rede social que autorizou o envio da Força Nacional para o Amazonas.



A solicitação foi feita anteontem (6) pelo governador do estado, Wilson Lima, após os ataques criminosos ocorridos nesse fim de semana.



Segundo o ministro, o planejamento da operação está sendo feito pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).



De acordo com o governador, as tropas vão reforçar o trabalho de combate ao crime organizado no estado.



Mais cedo, o governo do Amazonas anunciou a prisão de 31 suspeitos de envolvimento nos atos da vandalismo, que ocorreram em represália pela morte de um traficante de drogas. (Agência Brasil)