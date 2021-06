BH vacina, hoje, quem tem 56 anos e, amanhã, os caminhoneiros com cadastro

Sexta 11/06/21 - 6h28

A vacinação por idade avança hoje em Minas, pelo menos em BH:



- Moradores de BH com 56 anos podem procurar os pontos de vacinação nesta sexta-feira.

- Os centros de vacinação funcionarão das 7h30 às 16h30.

- Os drive thru das 8h às 16h30.

Podem se vacinar:

- Cidadão residente em Belo Horizonte;

- Apresentar documento de identificação com foto;

- Não ter recebido vacina contra a Covid-19;

- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

- Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

CAMINHONEIRO

De acordo com a prefeitura, no sábado (12) os vacinados serão os caminhoneiros que fizeram cadastro no site da prefeitura.