Busca por 6 quilos de maconha, em M. Claros: "...foi localizada uma sacola na laje embaixo de uma telha, contendo 08 barras de substância semelhante...."

Sexta 11/06/21 - 9h37



Divulgação da PM:



MONTES CLAROS - A Polícia Militar, nessa quinta-feira (10), por volta das 21h30min, recebeu informações que um indivíduo teria recebido 06 quilos de maconha em sua residência na rua Silas Canela, bairro Cidade Nova, e que ele iria levar o entorpecente para traficantes na cidade de Janaúba. Diante dessas informações, a equipe policial deslocou no endereço citado e após contato com o denunciado, ele negou a denúncia e autorizou a entrada dos militares em sua residência. Durante buscas foi localizada uma sacola na laje embaixo de uma telha, contendo 08 barras de substância semelhante a maconha. O denunciado informou aos militares que é taxista, e que um indivíduo que desconhecido teria deixado a sacola para que ele levasse para Janaúba. Relatou ainda que não sabia do que se tratava, e que quando viu que e ra drogas ligou para o proprietário vir buscar e por medo guardou a sacola na laje. O autor, homem de 62 anos, foi preso e entregue na DP com o material apreendido.