Morre Marco Maciel, o mais afável, discreto e leal vice-presidente do Brasil nas últimas décadas. Tinha Alzheimer, mas testou para covid-19

Sábado 12/06/21 - 8h44

O ex-vice presidente do Brasil nos 2 mandatos de FHC, o pernambucano Marco Maciel, morreu aos 80 anos, na madrugada desta sábado em hospital de Basília.Marco Maciel morreu em consequência de Alzheimer, doença que tinha desde 2014, e deixa esposa e três filhos.O velório será neste sábado, das 15h às 17h, no cemitério Campo da Esperança, na capital federal.Marco Maciel também recebeu diagnóstico positivo para a covid-19 em março deste ano.Marco Maciel foi vice de FHC na presidência da República. De temperamento ameno e discreto, elegante e e extremamente leal, nada vaidoso, foi o oposto de Fernando Henrique Cardoso, um dos homens públicos mais vaidosos da história do Brasil.Por mais de uma vez, Maciel esteve em M. Claros - ao contrário de FHC, que jamais esteve, apenas de passagem pelo aeroporto, quando em viagem de poucas horas ao Jaíba.