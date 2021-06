Tombamento de veículo pesado fecha totalmente a BR-135, na altura de Curvelo

Sábado 12/06/21 - 13h16

A Br 135, usada para ligar Montes Claros a BH, está totalmente fechada desde as 13h de hoje, por causa do tombamento de um veículo pesado na altura de Curvelo.



O aviso foi dado às 13h, pela concessionária da rodovia:



"Interdição total na BR-135, próximo ao KM 599, em Curvelo para destombamento de veículo pesado.

Previsão de 30 minutos.".



***

O tráfego foi retomado por volta das 15h, no sistema pare/siga.