Todos os ministros do TSE assinam notícia-crime contra o presidente Bolsonaro. STF abriu novo inquérito, por divulgação de documento sigiloso, sobre confiabilidade das urnas

Sexta 13/08/21 - 6h49

Notícia da CNN:



"O STF abriu um novo inquérito contra Jair Bolsonaro pela divulgação, nas redes sociais, de um inquérito sigiloso do tribunal eleitoral.



A decisão atende a um pedido feito pelo TSE na segunda-feira (9).



A notícia-crime endereçada ao ministro Alexandre de Moraes - que também aceitou, no dia 4 de agosto, o pedido de investigação contra o presidente por causa da live em que ele fez acusações sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas - foi assinada por todos os ministros do TSE.



Também passam a ser investigados, sobre o vazamento, o deputado federal Filipe Barros (PSL-PR) e o delegado da Polícia Federal Victor Neves Feitosa."