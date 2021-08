Voo chegou com 1 milhão de doses da Pfizer. 17 milhões são esperadas entre 3 e 23 de agosto. E 100 milhões, entre outubro e dezembro

Quinta 19/08/21 - 6h09

Pfizer entrega mais de 1 milhão de doses de vacina ao Brasil



Empresa deve entregar 17,6 milhões de doses até dia 22





Um voo trazendo 1.076.400 doses da vacina contra a covid-19 ComiRNAty, da Pfizer, chegou por volta das 19h30 desta quarta-feira (18) ao aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). A empresa deve entregar 17,6 milhões de doses entre os dias 3 e 22 de agosto.



É o 49º lote entregue pela farmacêutica ao governo brasileiro. Entre o final de agosto e setembro há a previsão da chegada de quase 52,4 milhões de doses – que fazem parte do primeiro acordo firmado no dia 19 de março e que contempla a disponibilização de 100 milhões de vacinas até o final do terceiro trimestre de 2021.



O segundo contrato, assinado em 14 de maio, prevê a entrega de mais 100 milhões de doses entre outubro e dezembro. Ao longo do ano, a farmacêutica fornecerá um total de 200 milhões de doses de vacina ao Brasil. (Agência Brasil)