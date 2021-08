"Lua azul sazonal", neste próximo domingo de agosto, é prato cheio para místicos e astrônomos. Saiba os motivos

Sexta 20/08/21 - 7h47

A Lua Azul estará de volta aos céus, neste domingo



Para os místicos, será a Lua Cheia de Aquário, que ocorre quando o Sol - que ainda estará no início da manhã de Domingo em Leão - ficará oposto ao satélite natural da Terra.



O enquadramento - sempre segundo os místicos - desencadeará energia capaz de cocriar e expandir o que as pessoas sinceramente desejarem.



Para os amantes de astronomia, a lua cheia deste agosto é rara espécie de "fenômeno lunar"



É a "Lua azul sazonal", que acontece a cada dois anos e meio e três anos, de acordo com a Nasa, agência espacial dos Estados Unidos.



Será a terceira de 4 luas cheias em uma estação — mais precisamente o tempo entre um solstício e um equinócio.