75% dos adultos já tomaram a primeira dose no Brasil, cerca de 120 milhões de pessoas

Sábado 21/08/21 - 6h23

Covid-19: 75% dos adultos já tomaram a primeira dose no Brasil



Expectativa é que estejam imunizados até o fim de setembro



O Ministério da Saúde informou ontem (20) que 120 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose de vacinas contra a covid-19 – o número corresponde a 75% da população adulta no país.



A expectativa da pasta é que, com a chegada de 131,4 milhões de doses em agosto e setembro, todos os brasileiros adultos estejam imunizados até o fim do próximo mês.



Ainda de acordo com o ministério, mais de 53,2 milhões de pessoas já receberam a segunda dose ou a dose única contra a covid-19. Ao todo, 207 milhões de doses foram distribuídas aos estados e ao Distrito Federal.(Agência Brasil)