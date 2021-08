Presidente do Senado - agora no centro da polêmica - diz que não vê motivos técnicos para afastar ministro do STF, como quer o presidente

Sábado 21/08/21 - 6h55

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comentou o pedido de impeachment do presidente Bolsonaro contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, nesta sexta-feira (20/8).



Na noite de ontem, em São Paulo, disse que, inicialmente, não vê razões para a retirada do ministro do STF:



- Sinceramente, não antevejo fundamentos técnicos jurídicos para impeachment do ministro do Supremo, como também não antevejo em relação ao impeachment do presidente da República", disse.



Recomendou união entre os poderes. Disseque vai analisar o pedido, pos critérios técnicos:



- O instituto do impeachment não pode ser mal usado.

- Até porque ele representa algo muito grave que acaba sendo uma ruptura, algo de exceção.

- Mais que um envolvimento político, há um critério jurídico.