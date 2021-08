No carro acidentado em Olhos D´Água, na noite de domingo, 4 das 5 pessoas eram mulheres. Só o motorista não ficou ferido

Segunda 23/08/21 - 7h10



Divulgação do Samu:





Pessoas ficaram feridas após o carro em que elas estavam capotar na MGC-451, em Olhos D’água, na noite desse domingo (22). No veículo havia cinco vítimas, sendo que quatro mulheres, com idades entre 22 e 30 anos, foram socorridas pelas Unidades de Suporte Avançado e Suporte Básico do SAMU e levadas para o hospital de Bocaiuva. As pacientes estavam conscientes e apresentavam escoriações pelo corpo. O motorista do veículo não teve ferimentos e não precisou ser levado para a unidade hospitalar.