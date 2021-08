"Os profissionais selecionados poderão atuar nas bases do Samu (...), sendo elas Bocaiuva, Brasília de Minas, Francisco Sá, Montes Claros, Pirapora e Taiobeiras"

Segunda 23/08/21 - 10h59

Divulgação do Samu:









O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun)/SAMU Macro Norte está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado destinado a formação de cadastro de reserva para a contratação temporária de médicos. Os profissionais selecionados poderão atuar nas bases do SAMU onde possuem Unidades de Suporte Avançado (USA), sendo elas Bocaiuva, Brasília de Minas, Francisco Sá, Montes Claros, Pirapora e Taiobeiras.



O processo consistirá na avaliação curricular (experiência profissional e títulos) e o curso de formação de 40 horas, que possui caráter eliminatório e classificatório. Dentre as funções do médico, está integrar as equipes das USA’s, para prestação de socorro às vítimas de trauma e atendimentos clínicos com remoção, transporte e transferência de pacientes, conforme designação da Regulação Médica.



Os interessados devem efetuar as inscrições, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 11 horas e de 13h30 às 16h30, até o dia 27 de agosto, na sede do Cisrun, localizada na avenida Francisco Peres, nº 200, no bairro Interlagos, em Montes Claros. Os documentos necessários para realizar as inscrições e mais informações sobre o processo estão disponíveis no edital que pode ser acessado no site do Cisrun (www.cisrun.saude.mg.gov.br).