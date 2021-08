Jornalista Gustavo Mameluque:" Numa corrida desesperada deparei pelo menos três vezes com duas carretas emparelhadas o que me forçou a buscar o acostamento"

Segunda 23/08/21 - 18h50

Por necessidade profissional tive que me dirigir mês passado à cidade de Salinas utilizando a BR-251. Foram momentos de angústia, medo e apreensão. Uma infinidade de carretas bitrens de dificílima ultrapassagem e total imprudência de caminhoneiros, carreteiros, cegonheiros e também carros de passeios. Numa corrida desesperada deparei pelo menos três vezes com duas carretas emparelhadas o que me forçou a buscar o acostamento. Parece ser normal, para estes grandes veículos, esta manobra arriscada. Fora a quantidade de ultrapassagem em faixa contínua que observei aterrorizado. Já é passada a hora da total duplicação da BR-251 no trecho Francisco Sá-Salinas. Sem nos esquecermos da " Serra de Francisco Sá" que ceifa vidas quase que semanalmente. A urgente duplicação da referida BR deveria ser prioridade absoluta dos parlamentares federais nortemineiros para o Orçamento de 2022 e prioridade de Governo para o Executivo Federal. Enquanto isto não ocorre vidas vem sendo ceifadas. De motoristas prudentes e imprudentes. De passageiros amedontrados com a " Rodovia da Morte".