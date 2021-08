Carro despenca da ponte em leito seco de rio, e deixa 3 feridos

Segunda 30/08/21 - 6h54

Divulgação do Samu:



Acidente deixa feridos em Francisco Dumont



Três pessoas ficaram feridas após o carro em que elas estavam tombar na comunidade rural de Buriti Grande, no município de Francisco Dumont, na noite desse domingo (29).



O condutor do veículo atravessava uma ponte quando caiu no leito do rio que estava seco.



Uma mulher de 47 anos apresentava escoriações pelo corpo, um homem de 44 teve um corte no queixo e sentia dores na região cervical e um adolescente de 17 apresentava um corte na face.



As vítimas foram socorridas pelo SAMU e levadas para o hospital de Bocaiuva.